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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. RMC Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı için devreye girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:21
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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        Haberin detayında, Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçei yakın zamanda yıldız orta sahaya teklifte bulunacak.

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        27 yaşındaki başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 resmi maça çıkarken, 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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        Yusuf Yazıcı, EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alıyor.

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        MILAN DA DEVREDE

        Öte yandan haberde; Yusuf Yazıcı ile İtalya Serie A devi Milan'ın da yakından ilgilendiği aktarıldı. Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın, Lille'den eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

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