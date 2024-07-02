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        Tekerlekli Paten 1. Etap yarışması, Kocaeli'de başladı

        Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:26
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        Tekerlekli Paten 1. Etap yarışması, Kocaeli'de başladı
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        Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de düzenleniyor.

        Türkiye'de ilk defa yapılan yarışlarda, 6 ilden ​​​​​​​8 ve 15 yaş üstü 167 sporcu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde mücadele ediyor.

        İkinci etabı gelecek ay yapılması planlanan yarışlarda, puan toplamları sıralamasına göre kadınlarda ve erkeklerde ilk 30 arasında yer alacak sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

        Yarın sona erecek müsabakalar sonucu kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara da madalya verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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