4. Uluslararası Judo Turnuvası, Kocaeli'de başladı
4. Uluslararası Judo Turnuvası, Kocaeli'de başladı.
4. Uluslararası Judo Turnuvası, Kocaeli'de başladı.
Türkiye Judo Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları şampiyonu eski milli judocu Hüseyin Özkan onuruna Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 19 ülkeden 1499 sporcu katılıyor.
Türkiye'ye judoda olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran Özkan, AA muhabirine, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, katılımın her sene arttığını söyledi.
Organizasyonun, judonun gelişmesi için düzenlendiğini belirten Özkan, tüm sporculara başarı diledi.
4. Uluslararası Judo Turnuvası, 4 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
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