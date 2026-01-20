Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, çalışmaya ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, ilk 7 haftadaki şanssızlıkları yaşamamayı umduklarını söyledi.

        İnan, Samsunspor'un geniş kadroya sahip, güçlü bir takım olduğunu dile getirerek, "Son dönemde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Bizim de eksiklerimiz var ama nihayetinde 11 kişi çıkıyoruz sahaya. Amacımız oradan maçı kazanarak dönmek." diye konuştu.

        Transfer çalışmaları ve sakatlıklarla ilgili soru üzerine İnan, şunları kaydetti:

        "Jo'nun kasık problemi var ve tedavi uygulanıyor. Jovavic'in sakatlığı var, Samsun maçında büyük ihtimalle olmayacak. Smolcic zaten yok. İnşallah bunlardan başka eksiğimiz olmaz. Transferle ilgili yöneticilerimiz ve başkanımız aslında açık yüreklilikle dile getiriyorlar, bu sene transfer yapmak bizim için zor gözüküyor. Hem cezamız hem yasağımız var, limitlere de takılıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz aslında ama başkanımız başta olmak üzere herkes bu işi çözmek adına gerçekten çok uğraşıyor. İnşallah çözülür ama zaman daralıyor, hep beraber bakacağız."




        - "Bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız"

        Yeşil-siyahlı ekibin sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ise takıma ilk katıldığında her şeyin iyi olduğunu ama yaşadığı sakatlığın ardından sıkıntılı süreç geçirdiğini anlattı.

        Şu anda iyi olduğunu vurgulayan Rivas, hedefinin her zaman takıma yardımcı olmak ve takımla puanlar kazanmak olduğunu dile getirdi.

        Rivas, Trabzonspor karşısında hak etmedikleri mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Çünkü iyi bir oyun sergiledik. Hafta sonu zor bir maç ama biz hafta boyunca bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız." dedi.

        Açıklamaların ardından teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Jovanovic, Smolcic ve Nonge yer almadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Selçuk İnan: "Yeni oyuncuları getirmek zaten kolay değildi" Kocaelispor Tek...
        Selçuk İnan: "Yeni oyuncuları getirmek zaten kolay değildi" Kocaelispor Tek...
        Körfez Belediyesi futbol okullarında 580 öğrenci eğitim görüyor
        Körfez Belediyesi futbol okullarında 580 öğrenci eğitim görüyor
        Belediye ekiplerinin kış mesaisi
        Belediye ekiplerinin kış mesaisi
        Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü
        Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü
        Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk Kocaeli'nin eşsiz doğası ve k...
        Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk Kocaeli'nin eşsiz doğası ve k...
        İş makinelerinin bakımı belediye atölyesinde yapılıyor
        İş makinelerinin bakımı belediye atölyesinde yapılıyor