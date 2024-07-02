İki Fransız yönetmen, cinsel istismar nedeniyle gözaltına alındı

Benoît Jacquot ile Jacques Doillon; Judith Godrèche'nin suçlamalarının asılsız olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Ünlü yönetmenler hakkında dava açılıp açılmayacağı sorgulmanın sonucunda belli olacak olsa da Fransa'da bu konu oldukça gündemde tutuluyor.

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