İki Fransız yönetmen, cinsel istismar nedeniyle gözaltına alındı
Ünlü Fransız yönetmenler; Benoît Jacquot ve Jacques Doillon, cinsel saldırı ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.
Ünlü Fransız yönetmenler; Benoît Jacquot ile Jacques Doillon'u, Paris polisi tarafından küçük yaştakilere yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
Her iki yönetmenin de ünlü oyuncu Judith Godrèche'nin tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla Fransa Çocukları Koruma Tugayı'nın Paris şubesi tarafından sorgulandığını açıklandı.
Judith Godrèche, Benoît Jacquot ve Jacques Doillon'a cinsel saldırı ve taciz suçlamasını 8 Şubat 2024'te yöneltmişti.
Judith Godrèche'nin suçlamaları, Fransa'da yeni bir MeToo dalgası başlatmıştı.
Benoît Jacquot ile Jacques Doillon; Judith Godrèche'nin suçlamalarının asılsız olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Ünlü yönetmenler hakkında dava açılıp açılmayacağı sorgulmanın sonucunda belli olacak olsa da Fransa'da bu konu oldukça gündemde tutuluyor.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock