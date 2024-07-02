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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Beton pompası kırıldı! Feci ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi 31 yaşındaki Eşref K. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:08
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        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
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        Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında beton döküldüğü sırada korkunç bir kaza yaşandı.

        BETON POMPASI ÜZERİNE DEVRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak inşaat işçisi Eşref K'nin (31) üzerine devrildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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