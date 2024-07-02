Rüştü Onur Atilla: Kesinlikle ihanet yok
10 Haziran'da Sinem Ayyıldız ile boşanan, ardından yeni bir aşk yaşadığını açıklayan Rüştü Onur Atilla ile sevgilisi Nez ilk kez birlikte görüntülendi. 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu seyreden ikili, ilişkileri ve ihanet iddialarına açıklama getirerek son noktayı koydu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rüştü Onur Atilla, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi şarkıcı Nez ile 'Aydınlıkevler'i seyretti. İlk kez yan yana görüntülenen ikili, oyun bittikten sonra otoparktan çıkarken konuşmamayı tercih etti.
"HER ZAMAN DRAM BEKLEMEYİN"
Daha sonra Cihangir'e giden Rüştü Onur Atilla ile Nez, otomobillerini otoparka bıraktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İhanet sorularına yanıt veren Nez; "Sizi mutlu edemeyeceğim. Böyle bir şey olsaydı rahat rahat yaşayamazdım. Her zaman Türkiye'de dram beklemeyin. -mışlı -mışlı iddialar öyle bir şey olsa insanlar iki kişi başlar, iki kişi bitirir. Üçüncü şahıslar olmaz" dedi.
"BANA YAPILMASINI İSTEMEDİĞİM HİÇBİR ŞEYİ BAŞKASINA YAPMAM"
Nez, gazetecilerin, "Daha önceden Onur Bey ile bir tanışmışlığınız var mıydı?" sorusuna; "Sosyal medyada birbirini takip eden iki insandık sadece. Bir şey çıkmaz buradan. Çok yeni olduğumuz için bırakın insanlar biraz hayatını yaşasın. Sonuç olarak yasal olarak ben şuna inanırım; karma diye bir şey vardır. Bana yapılmasını istemediğimi hiçbir kadına hiçbir adama yapmam. Böyle devam ettiği sürece çok başka yere çekiliyor. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım ve Nez adına da böyle bir şey hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Evet zamanı yok bu işlerin. Çok kısa bir zaman önce boşanmış, biz çok tesadüf bir araya geldik, arkadaşlığımız başladı başka bir şeye dönüştü bu kadar basit yani. Arkasında bir şey aradığınız taktirde insanları çok üzüyorsunuz" yanıtını verdi.
"YOK ÖYLE BİR ŞEY"
Nez, daha sonra "Evlilik düşünceleri var mı?" sorusuna ise "Şu anda öyle bir şey söylediniz ki bana hiç gerek yok bunlara" sözleriyle cevapladı. Ardından otoparktan çıkan Rüştü Onur Atilla da ihanet soruları karşısında Nez'in "Yok öyle bir şey" demesi üzerine "Doğru demiş" ifadelerini kullandı.
Rüştü Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız ve çocukları...
"BİZ ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK"
Eski eşi Sinem Ayyıldız ile boşandıktan 20 gün sonra başlayan Nez ile birlikteliği için "10 Haziran'da boşanma davası gerçekleşti. İnsanlar 9 Haziran'da boşanmaya karar verip, 10'unda boşanmıyor bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı biz Nez ile sosyal medyada iki yıldır takipleşiyoruz. Kendisi mayıs ayının sonunda bizim oynadığımız oyuna geldi. Biz Nezle ilk defa orada tanıştık. Dava günü alınmıştı, dilekçe verilmişti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 15 yıldır ilişkisi olan, 23 yıldır tanıştığı eşi ile ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak romantik bir ilişki kurmak gibi bir hayalde olan biri değilim. Kendi adıma çocuklarımın ve kendi eşimin hem maddi olarak hem de sağlık olarak, ruhsal olarak güvencelerini sağlamakla hükümlüyüm. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Biz anlaşmalı olarak boşandık, mal paylaşımı nafaka tazminat olsun aramızda her hangi bir muhalefet olmadı. Bu anlamda bir gerilimimiz olmadı. Velayetle ilgili hiçbir tartışma ve husumetimiz olmadı. Bitti evlilik ve üzerine Nez ile böyle bir tanışmışlık, sohbetimiz muhabbetimiz gelişince böyle bir ilişki başladı" ifadelerini kullandı.
"BOŞANMA SEBEBİ MAHREME GİRECEK"
Rüştü Onur Atilla, gazetecilerin, "Boşanma sebebinin Nez ile bir ilgili var mı?" şeklindeki sorusu üzerine de "Hiçbir şekilde hiçbir kadın ve üçüncü şahısla bir ilgisi yok. Bir karı - kocanın, bir anne - babanın karşılıklı anlaşması diyelim. Sebebi mahreme gireceği için bir de hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok üzücü ve yorucu çünkü tek hayali tiyatro yapmak olan bir adam olarak böyle konularla gündeme gelmek inanın çok benlik şeyler değil" dedi.
"BUNLARI KONUŞMAK BANA UTANDIRICI GELİYOR"
Rüştü Onur Atilla, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "İnsanın özü sözü birse, vicdanı rahatsa herkes kendi hayatını yaşamakta özgür. Kimsenin kırılmasını, yanlış anlamasını istemiyorum ama ben kendimden eminim, Nez kendinden emin o yüzden umarım bir an önce bambaşka şeyler konuşmamız gerekirken bu ülkede bunları konuşmak bana utandırıcı geliyor."
"İHANET BİZE GÖRE ŞEYLER DEĞİL"
Nez ile mayıs ayında tanıştığını söyleyen Rüştü Onur Atilla; "Hisler de o zamanlarda mı başladı?" sorusu üzerine "Bunlar özel şeyler, iki kişi arasında olan şeyler ama ihanet aldatma bunlar bize göre şeyler değil" demekle yetindi.