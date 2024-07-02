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        Haberler Dünya Hindistan'da dini tören sırasında izdiham faciası: 87 ölü | Dış Haberler

        Hindistan'da dini tören sırasında izdiham faciası: 87 ölü

        Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bugün düzenlenen dini bir etkinlik sırasında çıkan izdihamda en az 87 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:58
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        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
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        Yetkililer, bugün Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde dini bir etkinlikte yaşanan izdihamda yaklaşık 87 kişinin öldüğünü bildirdi.

        İzdiham, ulusal başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 200 km (125 mil) güneydoğusundaki Hathras bölgesindeki bir köyde meydana geldi.

        Polis, "Şu anda kesin sayıyı veremem ama yaklaşık 87 kişi. Sayının artma ihtimali var" dedi.

        Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış videolarda yerel bir hastanenin dışında yere yığılmış cesetler görülüyor.

        Reuters videoları hemen doğrulayamadı.

        Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath olayla ilgili soruşturma başlatılmasını emrederken, "İlgili yetkililere yardım ve kurtarma operasyonlarını savaş temelinde yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları için talimatlar verildi" paylaşımını yaptı.

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        #hindistan
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