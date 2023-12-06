Kocaeli'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Aramada 5 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem uygulandı.