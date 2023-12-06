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        Kocaeli'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:50
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        Kocaeli'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

        Aramada 5 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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