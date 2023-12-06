Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anne epilepsi nöbeti geçirdi, küvette yıkadığı bebeği boğulma tehlikesi geçirdi

        KOCAELİ´ninKörfezilçesinde küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Eşinden haber alamayan babanın aradığı komşusu, evde bebeği küvette hareketsiz,  anneyi ise nöbet geçirmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne epilepsi nöbeti geçirdi, küvette yıkadığı bebeği boğulma tehlikesi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´ninKörfezilçesinde küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Eşinden haber alamayan babanın aradığı komşusu, evde bebeği küvette hareketsiz,  anneyi ise nöbet geçirmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak´ta bulunan bir binada meydana geldi. Epilepsi hastası anne, komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyledi. Daha sonra küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi. Daireye giden komşu zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı. Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anneyi ise nöbet geçirmiş yerde baygın gördü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi´ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi´ne götürüldü. Bebeğin durumunun ciddiyetiğini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de küvette boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edilen bebek hastaneye...
        Kocaeli'de küvette boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edilen bebek hastaneye...
        Kocaeli'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kocaeli Valisi Yavuz: 2017'den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı etti...
        Kocaeli Valisi Yavuz: 2017'den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı etti...
        Hafif ticari araç bariyerlere çarptı; anne öldü, oğlu ve eşi yaralı
        Hafif ticari araç bariyerlere çarptı; anne öldü, oğlu ve eşi yaralı
        Yürüyüşe katılan üniversite öğrencisine verilen kınama cezasına AYM 'ihlal'...
        Yürüyüşe katılan üniversite öğrencisine verilen kınama cezasına AYM 'ihlal'...
        Çayırova Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
        Çayırova Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı