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        Kocaeli'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saç rulo yüklü tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:14 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:16
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        Kocaeli'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saç rulo yüklü tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultanorhan Mahallesi mevkisinde, S.B. idaresindeki 34 FRJ 612 plakalı servis minibüsü ile A.A. yönetimindeki 41 TY 963 plakalı saç rulo yüklü tır çarpıştı.

        İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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