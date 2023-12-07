Kocaeli'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saç rulo yüklü tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultanorhan Mahallesi mevkisinde, S.B. idaresindeki 34 FRJ 612 plakalı servis minibüsü ile A.A. yönetimindeki 41 TY 963 plakalı saç rulo yüklü tır çarpıştı.

İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi etti.

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