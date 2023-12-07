Çayırova'da yeni açılan Şekerpınar Bilgi Evi'nde eğitimler sürüyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyete geçen Şekerpınar Bilgi Evi'nde, yetişkinlere ve çocuklara yönelik çeşitli eğitimler veriliyor.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce belediye bünyesinde hizmete açılan Bilgi Evi'nde eğitimler devam ediyor.

Kompleks yapısı ve çevre düzenlemesiyle yaşam merkezi kimliğine sahip olan Bilgi Evi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Uzman eğitimci kadrosuyla yetişkinlere meslek eğitim kursları, çocuk kulübünde ise miniklere farklı alanda eğitimler veriliyor.

Öte yandan, Bilgi Evi'nin yanındaki Cemal Murat Parkı da yenilenerek hizmete sunuldu.