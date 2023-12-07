Yalnız yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıktı
KOCAELİ'de,çevreye kötü koku yayıldığı ihbarıyla adrese giden belediye ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ç.U.'nun evinin çatısından ve bahçesinden 3 kamyon çöp çıkardı.
KOCAELİ'de,çevreye kötü koku yayıldığı ihbarıyla adrese giden belediye ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ç.U.'nun evinin çatısından ve bahçesinden 3 kamyon çöp çıkardı.
Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki iki katlı evden çevreye kötü koku yayılması nedeniyle mahalleli, belediyeyi arayıp ihbarda bulundu. Adrese gelen İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi, binanın çatısında çöp yığınlarıyla karşılaştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ç.U. adlı erkeğin tek başına yaşadığı evin çatısından ve bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı. Belediye ekiplerinin topladığı çöpler kamyona yüklenip uzaklaştırıldı.
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