Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kocaelispor antrenmanına ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un antrenmanını ziyaret etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda, cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'un antrenmanını ziyaret eden Büyükakın'ı, Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun karşıladı.

Büyükakın, antrenman öncesi teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolculara baklava ikram etti.

Ardından futbolculara konuşan Büyükakın, Kocaelispor'u eski günlerindeki gibi yeniden Süper Lig'de görmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Büyükakın, büyük bir fedakarlık içerisinde kulübe sahip çıktıklarını belirterek, kulübün uzun vadede ayakta kalması için üzerlerine düşeni yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Bundan sonra da yapacağımıza emin olun." diyen Büyükakın, "Profesyonel futbolcular olarak zaman zaman alacaklarınız konusunda endişeye kapılabilirsiniz, bunu anlıyoruz. Şüpheniz olmasın; bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanınızın hiçbir problem yaşamamanız için elinden gelen her desteği vereceğine emin olun." ifadelerini kullandı.

- "Galibiyet serisi başlatmanızı bekliyoruz"

Takımın sezon sonu Süper Lig'e çıkacağına inandığını vurgulayan Büyükakın, geçen hafta "hakem faciası"yla karşı karşıya kaldıklarını, Kocaelispor camiasının haksızlığa uğradığını savundu.

Büyükakın, şöyle konuştu:

"O konuda da biz gerekli girişimleri yaparak, üzerimize düşeni yaparız ama önümüzdeki maça bakacağız. Hem kulüp başkanımızla hem hocamızla sezon başı görüşmemizde 'Öyle bir takım kuralım ki bu yıl Süper Lig'e çıkalım.' dedim. Bütün sistemimizi buna göre inşa etmeye çalıştık. Bu takım play-off'a kalmadan Süper Lig'e çıkacak. İlk 2'de sezonu tamamlayacağız. Siz kazanmaktan başka bir şey düşünmeyin. Siz kazanmaya konsantre olun biz de üzerimize düşeni yapmaya konsantre olduk. Önümüzdeki Eyüpspor maçında galibiyet serisi başlatmanızı bekliyoruz. Takviyelerle takımımız güçlendi. Size ve hocamıza inanıyoruz. Sonuna kadar arkanızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz."

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da teknik heyet ve futbolcular adına Büyükakın'a teşekkür etti.

Büyükakın'ın kulübe çok önemli desteklerde bulunduğunu belirten Sağlam, "Oyuncularımızdan isteğimiz bu hafta iyi bir mücadele, beraberinde güzel bir oyun sonrasında da güzel bir galibiyet alalım, hem taraftarımıza hem başkanımıza hediye edelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükakın, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.