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        Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:10
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        Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan F.K. ile İ.İ, D-130 kara yolu Körfez Mahallesi'ndeki tadilat aşamasındaki bir iş yerinde tartışmaya başladı.

        Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda F.K, pompalı tüfeğiyle İ.İ'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli F.K, daha sonra İ.İ'nin ortağı E.Y'nin Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi'ndeki evine pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

        Saldırıda, saçmalar evin camına isabet etti.

        Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden araçla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan şüpheli F.K, 30 Kasım 2023'te de iş ortağını av tüfeğiyle rehin almasına ilişkin gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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