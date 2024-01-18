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        1.5 ay önce ortağını rehin alıp çevreye ateş açmıştı, bu kez de 1 kişiyi tüfekle vurup, bir evi kurşunladı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, geçen kasım ayında ortağını pompalı tüfekle rehin alıp çevreye rastgele ateş açan Fatih K., bugün de borç- alacak nedeniyle iş yerine gittiği İ.İ.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Fatih K., daha sonra ise İ.İ.'nin ortağı E.Y.'nin evini kurşunladı. Polis, kaçan Fatih K.'yı arıyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:20
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        1.5 ay önce ortağını rehin alıp çevreye ateş açmıştı, bu kez de 1 kişiyi tüfekle vurup, bir evi kurşunladı
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, geçen kasım ayında ortağını pompalı tüfekle rehin alıp çevreye rastgele ateş açan Fatih K., bugün de borç- alacak nedeniyle iş yerine gittiği İ.İ.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Fatih K., daha sonra ise İ.İ.'nin ortağı E.Y.'nin evini kurşunladı. Polis, kaçan Fatih K.'yı arıyor. 

        Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih K., aracıyla İ.İ.´ye ait iş merkezine gitti. İkili arasında borç- alacak meselesinden çıkan tartışmanın ardından Fatih K., pompalı tüfek ile ateş açarak İ.İ.'yi yaraladı. Fatih K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.İ.'yi Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırdı.

        İŞ MERKEZİNDEN SONRA EVE GİTTİ

        Fatih K., iş merkezinin ardından İ.İ.'nin ortağı E.Y.'nin evine gitti. Olayın yaşandığı iş merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi üzerindeki sitede bulunan eve giden Fatih K., burada yanındaki pompalı tüfekle eve doğru ateş açtı. Fatih K.´nın silahından çıkan kurşunlar 2 katlı evin kapısına ve balkon camına isabet etti. Geldiği araçla olay yerinden kaçan Fatih K.'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri hem evin bulunduğu bölgede hem de iş merkezinde incelemelerde bulundu. 

        1,5 AY ÖNCE ORTAĞINI REHİN ALDI

        Öte yandan Fatih K., 30 Kasım 2023 tarihinde Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Gurur Sokak´ta borç- alacak meselesinden tartışma yaşadığı ortağını rehin almış, polislerin gelmesinin ardından rehin aldığı ortağını bırakan Fatih K., elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açmış, polislerin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu elindeki silahı bırakarak gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fatih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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