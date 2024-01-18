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        Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:21
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        Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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