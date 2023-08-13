Kocaelispor: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor ile karşılaştı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64 ve 90+8. dakikalarda Sandro Lima kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK yeni sezona galibiyetle başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kocaelispor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Sezgin Çınar
Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Yalçın Kılınç, Atila Turan, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Amaral), Fofana, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Cem Ekinci (Dk. 65 Kouakou), Atabey Çiçek (Dk. 85 Okan Eken)
Manisa FK: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 74 Doğukan Emeksiz), Tugay Kacar (Dk. 79 Gakpa), Burak Altıparmak (Dk. 88 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 88 Tabla), Oğuz Gürbulak, Lima
Goller: Dk. 64 ve 90+8 Lima (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 27 Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor)