Kocasının çantasına takip cihazı koydu! Avukatın ofisini bastı!

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Amerikalı Chris ile Ukraynalı Angelena 3 yıllık evliydi. İddiaya göre Chris, Angelena'nın kıskançlığı nedeniyle boşanmak istedi. Bunun için de boşanma avukatının yolunu tuttu.

KONUM TAKİP CİHAZINI FARK ETTİ Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre Angelena, eşinin çantasına iddiaya göre konum Takip Cihazı yerleştirdi. Cihazı fark eden Chris hemen hukuk bürosuna giderek bu cihazı avukatına teslim etti. Konum takip cihazından Chris'in burada olduğunu gören Angelena avukatın ofisini bastı ve cihazı istedi.

"KAPIYI YUMRUKLADI, BAĞIRDI" Avukat Aylin Esra Eren, yaşananları şöyle anlattı: "Kadın, müvekkilimizin sırt çantasına bir takip cihazı yerleştirmiş. Zorla içeri girmeye çalıştı. Takip cihazının bizde olduğunu bildiğini ispatlar nitelikte elinde cep telefonuyla izlediğini gösterdi. Kapıyı yumrukladı, teklemedi, bağırdı. 'Siz boşanma avukatısınız biliyorum, boşanmayacağım' dedi.”