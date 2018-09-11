Çocukları geleceğe hazırlamak felsefesi ile QNB Finansbank’ın oluşturduğu “Minik Eller Büyük Hayaller” platformunun projelerinden biri olan “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” kapsamında gerçekleştirilen Kodu Cup Türkiye 2018’in finali 100’den fazla çocuğun ve 10’larca takımın katılımı ile QNB Finansbank Kristal Kule’de gerçekleşti.

QNB Finansbank, Microsoft Türkiye Ve Habitat iş birliği ile çocukları geleceğin teknolojilerine hazırlamak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için düzenlenen Kodu Cup Türkiye 2018’de çocuklar “Uzayda Yaşam” teması ile yarıştı.

Habitat ve Microsoft Türkiye işbirliği ile 2015 yılından bu yana gerçekleştirdikleri proje ile 3 yıl içerisinde 20 bin çocuğa ulaştıklarını söyleyen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, “Hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak. Bu proje ile çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesini sağlayıp, çocukların yaratıcılığını ve bilgisayar becerilerini geliştirerek kod okuryazarlığı bilincini yaymayı hedefledik. Programlama eğitimine erken yaşlarda başlanıldığında algoritmik düşünme becerisinin geliştiğini ve bu beceriden kişinin hayatın her alanında faydalanabileceğini gördük” dedi.

‘YENİ DÜNYANIN YENİ DİLİ: KODLAMA’

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu da “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi kapsamında eğitimlerin başladığı Haziran 2015’ten bugüne Siirt’ten İstanbul’a toplam 32 farklı ilde; 8-14 yaş arasındaki çocuklara, sınıf ortamında 8 saatlik “KODU Programlama Dili” eğitimi verildi ve 20 bin çocuğa ulaşıldı. Hedefimiz bu eğitimlerle 25 bin çocuğumuza ulaşmak. Çocuklarımıza imkân verildiğinde geleceğe ne kadar hazır olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın lisanının “kodlama” olduğuna dikkat çeken Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şunalrı söyledi: “Kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. Hayal dünyalarını genişletiyor ve onlarda ‘ben de yapabilirim’ duygusunu ön plana çıkarıyor. Dilimizde güzel bir söz var: Ne ekersen onu biçersin.”



İKİ FARKLI YAŞ KATEGOSİRİNDE 10 FARKLI TAKIM

“Uzayda Yaşam” temasıyla düzenlenen Kodu Cup 2018’e Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla ekip, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-11 ve 12-14 yaş kategorilerinden 5'er ekip olmak üzere 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-11 yaş grubunda; Amasya’dan Harşena, Antalya’dan 3 Kafadar ve Team Kodist, İstanbul’dan Simurg Juniors, Adana’dan Alpha Knights takımları yarıştı. 12-14 yaş grubunda ise Ankara’dan Dream Unity, Kocaeli’den Fatih’in Yıldızları, İzmir’den Koduzay, Team XX ve The Power of Infinity takımları yarıştı. Kodu Cup Türkiye 2018’de 8-11 yaş kategorisinde Adana Vakıfbank Ortaokulu’ndan Alpha Knights ve 12-14 yaş kategorisinde Kocaeli Fatih Ortaokulu’ndan Fatih’in Yıldızları birinci oldu. Birincilere Kodu Cup kupası ve 1.000 TL’lik hediye çekleri, ikinci ve üçüncü olan takımlara da Kodu Cup kupası ve 500 TL’lik çekler hediye edildi.

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