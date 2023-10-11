Haberler Magazin 'Kolpaçino 4'ün kutlama yemeğinde buluştular

'Kolpaçino 4'ün kutlama yemeğinde buluştular 'Kolpaçino 4'ün çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte filmin ekibi kutlama yemeğinde bir araya geldi. Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş, filmin bir hayli iddialı olduğunu söyledi Habertürk Giriş: 11.10.2023 - 08:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







‘Kolpaçino’ serisinin yeni filmi 'Kolpaçino 4’ün çekimleri tamamlandı. Çekimlerin bitmesiyle kutlama yemeğinde buluşan filmin oyuncuları ve set ekibi hep beraber eğlendi. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in doğum gününün de kutlandığı gecede oyuncu ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 Şurada Paylaş!







Aydemir Akbaş, “Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız. Ben iyi bir şey de olsa kötü bir şey de olsa söylerim. Çok emek verilen, çok zor sahneleri olan, iyi bir ürün ortaya çıkarttık. İftihar ediyorum. Sinemanın ihtiyacı olan bu dönemde biz bu boşluğu dolduracağız” dedi.