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Komşusu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'da evinden dışarıya çıkan 57 yaşındaki Yaşar Güler, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan M.K. tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Komşusu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
Komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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İHA

Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişi komşusu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay sabah saatlerinde Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden dışarıya çıkan Yaşar Güler (57) iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan M.K. tarafından göğsünden bıçaklandı. Olayı gören Güler’in yakınları hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler’i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. M.K. polis ekipleri tarafından olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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