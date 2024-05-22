Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kong: Kafatası Adası filminin konusu nedir?
Kong: Kafatası Adası filmi 22 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Dan Gilroy, Max Borenstein, Derek Connolly tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Kong: Kafatası Adası filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Kong: Kafatası Adası filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vizyona girdiği 2017 yılında film eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler alan Kong: Kafatası Adası filmi aksiyon, macera, fantastik türde kaleme alınmıştır. Peki, "Kong: Kafatası Adası filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
KONG: KAFATASI ADASI KONUSU NEDİR?
Kong, Pasifik Okyanusu’nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini konu alıyor. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong’un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.
KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI KİMLER?
Brie Larson
Tom Hiddleston
Toby Kebbell
Samuel L. Jackson