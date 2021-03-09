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Kongre üyelerinden Biden yönetimine 'İran ile nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin' mektubu

ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi 140 Kongre üyesi, Joe Biden yönetiminden, İran ile “terörle mücadele” ve “balistik füze” konularının da dahil edildiği "kapsamlı bir anlaşmaya" varmasını istedi.

Kongre üyelerinden Biden yönetimine 'İran ile nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin' mektubu
HABERTURK.COM / AA

Temsilciler Meclisinin 70'i Demokrat, 70'i Cumhuriyetçi 140 üyesi, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a gönderdikleri mektupta, İran ile "kapsamlı bir anlaşma" yapılması için çağrıda bulundu.

Biden yönetiminin, 2015'te Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmaya dahil edilmeyen konulara yeni anlaşmada yer vermesi gerektiği vurgulanan mektupta, özellikle balistik füze ve terör ile mücadele konularına değinilmesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta şunlar kaydedildi:

"İran, 2015'teki nükleer anlaşma yürürlüğe girdiğinden bu yana, nükleer füzelere uygulanabilecek balistik füze teknolojisini test etmeyi, Orta Doğu'da terörü desteklemeyi ve fonlamayı, küresel ekonomiyi bozacak siber saldırıları sürdürdü. Biden yönetimini (yeni anlaşmada) İran'ın bu eylemlerine değinmeyi, çatışmalarda gerginliği azaltmayı ve bölgedeki tüm milletlerin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."

İran ile diyalog sürerken yaptırımların da devam etmesi gerektiğine işaret edilen mektupta, "İran'ın Orta Doğu'daki kötü niyetli eylemlerine de dikkat edilmeli." uyarısında bulunuldu.

Analistlere göre, İran'da 2013 ve 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani'yi destekleyen reformistler, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın beklenen sonucu vermemesi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de yaptırımları tekrar hayata geçirerek ülkeyi ekonomik krize sokması nedeniyle muhafazakarlara karşı büyük bir güç kaybına uğrarken; Biden'ın yaptırımları kaldırması, İran ekonomisinin olumlu bir istikamet yakalaması ve ülkede reformlar için yeni umutların canlanması reformistler için tek çıkış yolu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bugün, "İran ve ABD masaya dönmelidir, kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalanmalıdır. Karşılık bütün dünyanın önünde taahhütlerde bulunulmalıdır." dedi.

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