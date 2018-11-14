İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Hakan Aktaş yönetimindeki otomobil, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerlediği sırada, iddiaya göre bir otomobili sollamak istedi. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafında bulunan beton bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü Aktaş ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aktaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Aktaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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