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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Konya Beyşehir'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 00:31 Güncelleme: 09.10.2023 - 00:31
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        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. H.S. idaresindeki otomobil ile A.K'nin kullandığı otomobil, Beyşehir-Antalya karayolunun 2. kilometresinde Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

        Kazada sürücülerden H.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ş.S, A.P, A.D.S, N.S. ve Ö.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; araçta sıkışan sürücü H.S. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan G.S. ise tedbir amacıyla götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra taburcu edildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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