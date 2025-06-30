Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Konya'da kerkenezlerin 'av mesaisi'

        Konya'da kerkenezlerin 'av mesaisi'

        Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezlerin (Falco tinnunculus) doğada avlanmaları, Konya'nın Ereğli ilçesinde objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yırtıcı kuş türlerinden olan, havada uzun süre asılı kalabilmeleriyle kolayca ayırt edilebilen kerkenezler, kertenkele, fare, solucan, kırkayak, dana burnu çekirge avlıyor.

        2

        Konya'nın Ereğli ilçesindeki kaya ve moloz yığınlarına yuvalanan onlarca kerkenezin, yumurtadan çıkan yavrularını doyurma mesaisi AA tarafından görüntülendi.

        3

        Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için güzel fırsatlar sunan kerkenezlerin vahşi yaşam koşullarındaki mücadelesi, görenlerin ilgisini çekiyor.

        4

        Özellikle tarım alanlarında zararlıları doğal yollardan kontrol altında tutması sayesinde biyolojik ve ekolojik dengede açısından büyük faydaları olduğu bilinen kerkenezler, bu nedenle bazı köylerde 'çiftçinin dostu' olarak biliniyor.

        5

        Haşere ve tarım zararlıları böceklerle mücadelede önemli rol oynayan kerkenezler kertenkele, fare, solucan, kırk ayak, dana burnu, çekirge gibi böcekleri avlamaları ve yumurtadan çıkan yavrularını da bunlarla beslemeleriyle dikkat çekiyor.

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        #Kerkenez
        #Konya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları