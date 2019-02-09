Olay merkez meram ilçesi armağan mahallesi yenice sokakta meydana geldi.

Zafer Samancı’nın haberine göre Özel bir okulda düzenlenecek organizasyon için yemek şirketinden gelen Hatice Söbücovalı, binanın dördüncü katına çıktığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.



Düşme sesini duyan diğer çalışanlar merdiven boşluğunda hareketsiz yatan Söbücovalıyla karşılaştı. Personellerin polise haber vermesinin ardından olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Sövücobalının hayatını kaybettiği belirlerken, Söbücovalının cansız bedeni otopsi için Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın yakınları olay yerine gelen talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlatı.



