"Bu anıt, yapımı esnasında kullanılan teknoloji ve sanatkarlık anlamında günümüze ulaşan çok nadide bir yapıttır. Hititler'in suya verdiği önemi de göstermektedir. O dönemde yapılan anıt için bir çeşit su tasarrufu, bir çeşit baraj da denilebilir. Atalarına taptıklarını gösteren, taşları oyarak yaptıkları bu güzel anıt, bir cazibe merkezi olduğu için yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra biz doğaseverlerin de çok ilgisini çekiyor. Misafirlerimizi ve doğa yürüyüşçülerimizi de sık sık getirdiğimiz bir alan. Yaşanan kuraklığa rağmen suyunun hala akıyor olması da çok güzel. Bu sene suyu biraz azalsa da Beyşehir Gölü'nün endemik bazı balıklarına da yaşam alanı durumunda. İnşallah, bu balıkların nesli tükenmez."