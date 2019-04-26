Zafer Samancı'nın haberine göre, kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Karaman Kavşağı'ndan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa A. ‘nın kullandığı TIR, aşırı süratli olduğu için kırmızı ışıkta duramadı.

Kırmızı ışık ihlali yapan TIR Antalya Çevre Yolu Caddesinden Hasanköy Caddesi yönüne dönüş yapan Hasan G. yönetimindeki otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Fatma G. ve 3 yaşındaki kızı Nisa G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Nisa G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.