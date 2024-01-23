Konya'da üretilen 5 milimetrelik çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor

ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde üretilen 0,25 gramlık kalibrasyon çipi, 100 dolardan ihraç ediliyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Teknotıp şirketi işbirliğinde, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (BİTAM) elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyonu ölçümünde kullanılan çip üretimi projesi başlatıldı.

Saç telinin 10'da 1'i kalınlığındaki malzemeden üretilen çip, laboratuvarda kullanılan ölçüm cihazlarının doğru, güvenli ve sağlıklı ölçüm yapmasını sağlıyor.

- "Hollanda'dan da talep var"

BİTAM Müdür Yardımcısı ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker, AA muhabirine, ileri teknolojiye dayalı AR-GE ve üretim çalışmalarında nanometrik boyutta malzemelerin kullanıldığını söyledi.

Nano ölçeklerde malzeme toleransının sıfıra yakın olduğunu ifade eden Eker, hassas üretim proseslerinin kontrol edilmesinde kalibre edilmiş yüksek teknolojiye dayanan ölçüm aletlerine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Eker, analiz cihazlarının kalibrasyonunun kurum dışı bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Analiz cihazı çipi veya kiti üretebilir miyiz?' diye fikir doğdu. İşbirliği yaptığımız firma, uluslararası çalıştığı için bu piyasadaki ihtiyaçları belirleyecek kabiliyette. Numune tasarımı yapıldı, projelendirildi. Ürünümüzü tasarladık. Üretim aşamasında, fizik, elektrik elektronik mühendisliğindeki arkadaşlardan destek aldık. Ürünümüz, 5 milimetreye 5 milimetre ebadında, ağırlığı 0,25 gram. Adedini 100 dolardan satıyoruz. Marka ve patentini yaptığımızda çok daha yüksek değerlere de satılabilir. Mevcut haliyle bile yüksek getirisi ve katma değeri olan bir ürün."

Ürünün uluslararası firmalarca ilgi gördüğünü aktaran Eker, "Silikon Vadisi'ndeki bir firma istedi. Analiz cihazı üreten Hollandalı bir firma da talepte bulundu. Numune gönderdikten sonra yüklü miktarda talepleri oldu. Yavaş yavaş piyasada ismimiz duyuluyor." dedi.

Proje araştırmacılarından Prof. Dr. Oğuz Doğan da sanayi-üniversite iş birliğinde geliştirilen projede yüksek katma değerli ürünün ticarileştiğini vurguladı.

Laboratuvarda kullanılan cihazların ölçüm kabiliyetine değinen Doğan, "Kalibrasyon, özellikle mikro ve nano dünyada olmazsa olmaz aşamalardan bir tanesidir. Nano boyutta AR-GE yapıyorsanız, kullandığınız cihazların ölçüm sonuçlarının da güvenilir olması lazım. Laboratuvarlarda cihazları kullananlar bu ürünle cihazlarını kalibre ederler ve ondan sonra çalışmaya başlarlar. Bu çip, Türkiye'de üretilmiyordu. Hamdolsun ürettik, gayet iyi çalışan, ticarileşmiş, yurt dışına sattığımız bir ürün." dedi.

- "Altından daha değerli"

Proje ortaklarından firmanın yöneticisi Arda Mungan ise piyasada analitik cihazların satışını yaptıklarını belirterek, "Yarım gramı 200 dolar, yani 6 bin lira. Altının gramıysa 3 bin lira. Altından daha değerli. Hedef pazar; ABD'de Silikon Vadisi, Almanya ve Hollanda gibi yarı iletken sektöründe adı duyulan firmaların olduğu yerler. İlk ihracatımızı da buralara yaptık. Yine Hollanda, Almanya ve Japonya'dan ilgi gördü. Aktif bir marketinge başladığımızdaysa çok daha etkili bir şekilde satış yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.