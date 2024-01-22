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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'nın Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:41
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'nın Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Babacan, Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde esnafı ziyaret ederek, partisinin adayları için oy istedi.

        Daha sonra Altınekin ilçesine geçen Babacan, vatandaşlara partisinin hazırladığı Tarım Eylem Planı kitapçığını dağıttı.

        İlçede girdiği bir kahvehanede çay içip, vatandaşlarla sohbet eden Babacan, partisinin adaylarına verilecek desteğin hükümete "sarı kart" anlamına geleceğini belirterek, "Ülkemiz iyi yönetilmiyor. Biz neden başarılı olmuştuk? Ehil ve düzgün kadroları başa getirdiğimiz için başarılı olmuştuk." dedi.

        Yerel seçimlere işaret eden Babacan, sohbet ettiği vatandaşlardan, partisinin adaylarına destek istedi.

        Babacan, yarın da Konya'nın Sarayönü, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret ederek, partisinin seçim çalışmalarını sürdürecek.

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        Galeri

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