Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı / Yeniden
KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokakta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki 42 AEV 117 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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