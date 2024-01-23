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        Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı / Yeniden

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 02:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 02:40
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        Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı / Yeniden
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokakta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki 42 AEV 117 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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