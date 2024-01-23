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        Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:11
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        Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Eyüp Güler yönetimindeki PTT Kargo'ya ait 01 ACD 880 plakalı kamyonet, Seydişehir-Konya kara yolunun 23. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kamyonette bulunan İbrahim Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Güler, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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