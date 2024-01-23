Konya'da iki otomobil kavşakta yaralandı: 9 yaralı KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokakta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobille çarptı. Kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki 42 AEV 117 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.