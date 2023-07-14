4 Şurada Paylaş!







Vatandaşları balığa zarar vermemeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, "2,5 metre boya ulaşabilen, kılıç balığına benzeyen, genellikle sırt yüzgeci suyun dışında, kuyruk yüzgecinin üst lopu da suyun dışında yüzen bir balık türü. Bu balık, kıyılarımızdaki sardalya ve istavrit gibi balıklarla besleniyor. Akdeniz'de çok nadir görülen bir balık.

5 Şurada Paylaş!







Kimseye zararı olmayan bir balık türü. Vatandaşlarımız bunu gördüğü zaman köpek balığına benzetiyor. Zaman zaman bu tür görüntüleri görüyoruz. Özellikle son zamanda, Mısır'daki köpek balığı vakasından sonra bir panik var.