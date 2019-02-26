İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütüne yönelik yaklaşık 6 ay devam eden teknik takip çalışmalarının ardından operasyon başlattı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İdil Kültür Merkezi ve örgütün yayın organı olan Yürüyüş dergisine şüpheli şahısların girdiği bilgisine ulaştı. Bu kişilerin örgüt üyesi olabileceği değerlendirildi ve polis operasyon hazırlığına başladı.

1'İ YEŞİL, 2'Sİ GRİ LİSTEDE ARANIYORDU



Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda tüm bina abluka altına alındı. Kültür merkezinin üst katında özel olarak yapılmış bir sığınak tespit edildi. Çelik kapılar oksijen tüpleriyle kesilerek gizli sığınağa girildi. Burada İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde Yeşil kategoride aranan örgütün sözde Genel Sekreteri Ümit İlter, sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, Gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek, sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu Barış Yüksel ile operasyon sırasında binada bulunan B.V. ve S.G. gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN ‘KÖR ODASI’



Özel yalıtım malzemeleri ile yapılan sığınak İdil Kültür Merkezi'nin birinci katında bulunuyordu. Örgüt elemanlarının bir üst kattan parke altına döşedikleri 5 metrekarelik alana merdivenle indiği tespit edildi. 'Kör oda' olarak kullanılan odanın ani bir operasyonda saklanmak için yapıldığı kaydedildi.