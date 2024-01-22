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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Kordsa'dan biyokompozit yatırımı - Girişimcilik Haberleri

        Kordsa'dan biyokompozit yatırımı

        Güçlendirme ve kompozit teknolojileri şirketi Kordsa, organik lifleri kullanarak endüstriyel biyokompozitler geliştiren BPREG şirketine yatırım yaptığını duyurdu. Kordsa'nın, ileri malzeme alanındaki öncülüğünü biyokompozit pazarına taşımayı hedeflediği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:26
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        Kordsa'dan biyokompozit yatırımı
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        Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, 2017'de Türkiye'de kurulan ve doğal elyaf takviyeli endüstriyel biyokompozitler geliştirerek sentetik kompozitlere çevre dostu alternatifler sunan sürdürülebilir ileri malzemeler şirketi BPREG'e yatırım gerçekleştirdi.

        Yapılan açıklamaya göre, Kordsa bu yatırımı ile şirketin büyüme hikayesine ortak olacak, yurt içinde ve yurt dışındaki bilgi ve teknoloji birikimini de BPREG şirketine açacak.

        Kordsa üretim tesisleri, BPREG'in seri üretim süreçlerine ev sahipliği yapabilecek iken, BPREG ürün portföyünün Kordsa'nın dünyanın farklı coğrafyalarındaki müşterilerine sunulması sağlanacak.

        BPREG'in biyokompozit çözümleri otomotiv, mobilite, havacılık, spor aletleri, tüketici ürünleri gibi farklı sektörlerde ürün/parça üretiminin karbon ayak izini düşürürken yüksek performans ve hafifletmeyi de beraberinde sunacak, böylece sürdürülebilir malzemelere geçişi hızlandıracak.

        'KÜRESEL PAZARLARA AÇILMASINA KATKIDA BULANACAĞIZ'

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım, BPREG yatırımı ile kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliklerine bir yenisini daha ekleyeceklerini belirtti.

        Yıldırım, "BPREG'e gerçekleştirdiğimiz yatırımla, sürdürülebilir yaşamın destekçisi olurken, Türkiye'den çıkan bir teknolojinin de küresel pazarlara açılmasına katkıda bulunacağız. Yakın gelecekte, Türkiye'deki yerel üreticilerden temin edilerek organik liflerden elde edilen ürünleri, BPREG ve Kordsa sinerjisinde, müşteri portföyümüzde bulunan dünyanın en büyük şirketlerine sunulabilir hale gelecek. Böylece Türkiye ile dünya arasında bir köprü görevi görme misyonumuzda da yeni bir sayfa açmış olacağız" dedi.

        Sabancı Holding tarafından 2022 yılı içinde başlatılan ve geçtiğimiz aylarda da ilk faaliyeti dönemi mezunlarını veren 'Sabancı ARF Almost Ready to Fly' programına da katılan BPREG, burada da yatırım almaya hak kazanan 8 girişim arasında yer almıştı.

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