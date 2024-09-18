Mahallenin kurulduğu yerin daha önce tarla olduğunu anlatan Park Kee Houng, "Geçen yıl kasımda mahallenin tamamlandığını görünce çok mutlu oldum. Mahallede böyle güzel bir kültür merkezinin olduğunu görünce tekrardan heyecanlandım. Mahallenin kurulmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile AFAD'a teşekkür ediyorum" dedi.