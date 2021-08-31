İki kişi öldü! Dehşet anı kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'da, dün saat 13.30 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi.

Hasan D. yönetimindeki Bulgaristan plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hayati Çelebi (84) yönetimindeki 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre savrulan hafif ticari araçta bulunan Çelebi yaşamını yitirdi. Recep Güneş (65) ile diğer araç sürücüsü Hasan D. ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güneş de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Hasan D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.