        İnfaz koruma memurlarına bıçakla saldırdı!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun, bıçakla saldırdığı 3 infaz koruma memuru yaralandı. Bir memurun yüzünden yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 13:50 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:50
        İnfaz koruma memurlarına bıçakla saldırdı!
        Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda, önceki gün infaz koruma memurları sayım ve üst araması yapıldı.

        MEYVE BIÇAĞIYLA SALDIRDI

        Üst araması sırasında müebbet hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, kolunun arasına sakladığı yönetmelik çerçevesinde ucu kesilerek kendisine verilen meyve bıçağını çıkarıp, memurları saldırdı.

        3 MEMUR BIÇAKLA YARALANDI

        Saldırıda 3 memur yaralanırken, saldırgan diğer görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüz kısmına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 1 memur ameliyat edildi.

        BAŞSAVCI BİLGİ ALDI

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve cezaevi savcıları, saldırının ardından hastaneye giderek yaralı memurlar hakkında bilgi aldı. Yüzünden yaralanan memurun başarılı bir ameliyat geçirdiği, diğer memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
