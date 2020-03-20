Koronavirüs hangi ülkelerde hangi şehirleri ne kadar etkiledi? Haberler

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Dünyanın hemen hemen her noktasına ulaşan koronavirüs salgını, önce uçak başta olmak üzere ülkeler arası ulaşım trafiğinin önemli oranda azalmasına yol açtı. Ardından ise çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de alınan önlemlerle birlikte insanların eve kapanması, şehir içi ulaşımda da çok sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),koronavirüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından geçen haftadan bu yana İstanbul’da metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yaşanan düşüşleri gün gün açıklamaya başladı. 18 Mart itibariyle İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı, bir önceki haftaya göre 59.1 düştü.

Bu veriler, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için “Evde Kal” çağrılarının yapıldığı bugünlerde İstanbul’un hareketliliğinde yaşanan azalışı da gözler önüne serdi.

Peki koronavirüs, Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki şehirlerdeki hareketliliği nasıl etkiledi? Karantina uygulamalarına ve ‘evde kal’ çağrılarına hangi şehirler nasıl tepki verdi?

İSTANBUL NEREDEN NEREYE....

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper, koronavirüs ile birlikte şehirlerin Hareketlilik Endeksi’ni (Mobility Index) yayınlamaya başladı.

Uygulama kullanımı ve planlanan seyahat verileri ile hazırlanan endekse göre 18 Mart itibariyle son 7 günde İstanbul’un hareketlilik oranı yüzde 60 olarak hesaplandı. İstanbul için 18 Mart Çarşamba gününde yüzde 20 olarak hesaplanan bu şehir içi ulaşım oranı, Türkiye’de henüz koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmediği bir önceki hafta ise yüzde 93 idi.

Koronavirüsünün en çok sarstığı İtalya’da alınan karantina kararları Milan ve Roma’yı son bir haftanın şehir hareketliliği en düşük iki şehri konumuna getirdi.

Milan’da yüzde 6 olan şehir için ulaşım oranı, Roma’da yüzde 7 oldu. Bu oranlar bir hafta önce bu iki İtalyan kenti için sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 16 seviyesindeydi.

AVRUPA RESMEN DURDU!

Koronavirüsten en çok etkilenen bir diğer Avrupa ülkesi İspanya’da bu oranlar Madrid’de yüzde 16, Barselona’da ise yüzde 27 oldu. Bir önceki hafta bu oran Madrid’de yüzde 46, Barselona’da ise yüzde 61 idi.

İşte koronavirüs nedeniyle şehirlerin hareketliliğinde yaşanan değişim:

Şehiriçin Ulaşım Yüzdesi 18 Mart Çarşamba Son 7 Gün Geçen Hafta Milan 5 6 9 Madrid 5 16 46 Roma 6 7 16 Barselona 6 27 61 Paris 6 35 57 Lyon 6 51 86 San Francisco 9 34 57 Viyena 9 35 69 Kopenhag 11 26 54 Monaco 12 34 51 Washington 15 39 66 Brüksel 15 43 71 Boston 16 36 64 Chicago 16 46 78 New York 17 40 67 Seattle 19 32 47 Hamburg 20 44 64 İSTANBUL 20 60 93 Philadelphia 22 44 70 Los Angeles 23 45 71 Lizbon 24 49 87 Berlin 26 48 69 Montreal 31 65 91 Toronto 32 61 84 Sao Paulo 33 71 104 Stokholm 34 55 73 Londra 36 64 83 Vancouver 38 66 83 Seul 41 41 42 Tokyo 42 43 48 Manchester 42 70 89 Birmingham 45 72 91 Meksiko 53 77 95 Melbourne 53 81 97 Sydney 56 75 93 Moskova 75 89 98 St. Petersburg 85 96 101