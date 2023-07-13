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        Kağızman'da gazetecinin koruma polisi tarafından darp edilmesine soruşturma

        Kars'ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan'ın koruma polisi F.K.'nin, otomobilini kaymakamlık binası önüne park eden gazeteciyi darbettiği görüntülerin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu, gazeteci Serkan Çağlar'a yapılan saldırıyı kınadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 11:48
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        Kars'ın Kağızman Kaymakamlığı hizmet binası önünde 11 Temmuz'da öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, Kaymakam Okan Daştan'ın koruma polisi F.K., yerel gazeteci Serkan Çağlar'ı "Aracını yanlış yere park ettiği" gerekçesiyle uyardı. Çıkan tartışmada polis memuru F.K., Çağlar'ı darp etti.

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        Olayın yaşandığı yere gelen Kaymakam Okan Daştan, durumu öğrenmeye çalıştı. Bu sırada yerden kaldırılan gazeteci, polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.

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        Kolundan ve bacağından yaralanan Çağlar, saldırıdan üzüntü duyduğunu, hastaneden aldığı darp raporu sonrasında polis memurundan şikayetçi olduğunu ifade etti.

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        Yaşanan olay üzerine Kaymakam Okan Daştan'tan yazılı açıklama yapıldı: "Bazı yerel internet haber siteleri ile sosyal medyada 'Kaymakam korumalarından gazeteciye saldırı' başlığıyla yayınlanan haber üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde sözü edilen gazeteci şahıs, haberlerde yer alan olayın meydana geldiği 11 Temmuz 2023 Salı günü saat 12.10 sıralarında aracını park etmek üzere kaymakamlığımız hizmet binasının otoparkına giriş yapması nedeniyle uyarılarak aracını otoparktan çıkarması istenmiştir. Ancak ilgili şahsın kolluk kuvvetlerimizin tüm uyarılarına rağmen aracını otoparktan çıkarmamakta ısrar etmesi ve kolluk kuvvetlerimize direnmesi üzerine müdahale edilerek ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürülmüştür. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu, gazeteci Serkan Çağlar'a yapılan saldırıyı kınadı.

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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meslektaşımız Serkan Çağlar, bir haber araştırması için gittiği kaymakamlıkta aracını park ederken, Kaymakam Okan Daştan'ın koruma polisi tarafından darp edilmiştir. Olay sonrası hastanede muayene olan arkadaşımızın vücudunun birçok yerinde darbeler aldığı belirlenmiştir. Kaymakamın, kendisi gibi kamu görevi yapan gazetecileri koruması gerekirken, olayı izlemekle yetinmesi, arkadaşımızın yerde dakikalarca darbedilmesi olayı kabul edilemez bir durumdur. Kamu görevlilerinin, yanlış bir durum var ise bunu uyarı yoluyla çözmesi gerekirken şiddete başvurması tasvip edilemez. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yapılan bu saldırıyı kınıyor, yetkililerin konuya gerekeni yapmalarını bekliyoruz."

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