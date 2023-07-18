Kosta Rika nerede, hangi kıtada yer alır? Kosta Rika başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Kosta Rika resmi adıyla Kosta Rika Cumhuriyeti, tropikal sahilleri ve yemyeşil doğasıyla bizi kucaklamaktadır. Çalışmalar, bölgeye yapılan ilk yerleşimin milattan önceki yıllara dayandığını göstermektedir. Kosa Rika nerede, hangi kıtada yer alır? Kosta Rika başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

Köklü tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Kosta Rika “Zengin Sahil” anlamına gelmektedir. İspanyol sömürgesi altında geçen yıllar ülkenin yapılarına da yansımıştır. Orta Amerika’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Kosta Rika, eşsiz bir mimariye sahiptir. Kosta Rika nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Kosta Rika Nerede?

Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika; Panama, Nikaragua, Karayip Denizi ve Büyük Okyanus ile çevrelenmektedir. Kosta Rika'nın ulusal parkı olan Cocos Adası Ulusal Parkı sayesinde Ekvador’a da komşu sayılmaktadır.

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Kosta Rika Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Kosta Rika, Kuzey Amerika kıtasına dâhil olan Orta Amerika bölümünde yer almaktadır. Doğusunda Karayip Denizi, batısında ise Pasifik Denizi bulunmaktadır.

Kosta Rika Başkenti

Kosta Rika’nın başkenti ve en büyük şehri San Jose’dir. Ülke nüfusunun çoğu başkentte yer almaktadır. Ülkenin en güzel şehri olarak da bilinir. Özellikle şehirde yer alan tarihi yapılar, günümüzle geçmiş arasında tarihi bir köprü görevi görmektedir.

Kosta Rika Bayrağının Anlamı

Kosta Rika bayrağı mavi, kırmızı ve beyaz yatay şeritlerden oluşmaktadır. Bayağın üst ve alt kısmında mavi şeritler, mavi şeritleri takiben beyaz şeritler yer almaktadır. Mavi şeritler gökyüzünün, halkın kararlılığının ve ideallerinin; kırmızı renk ise halkın sevgisinin, cömertliğinin ile sıcaklığının temsilidir. Beyaz şeritler ise barışı, mutluluğu ve bilgeliği sembolize etmektedir. Armasız bayrağın yanında bir de devlet armasının yer aldığı resmi bayrak bulunmaktadır.

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Kosta Rika Nüfusu

Kosta Rika’nın 2023 itibariyle nüfusu 5 milyon 237 bin dolaylarındadır. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 122. basamakta yer almaktadır.

Kosta Rika Para Birimi

Kosta Rika’nın resmi para birimi Kosta Rika kolonudur. İsmini İspanyol Kâşif Kristof Kolomb’tan almıştır. 1 Kosta Rika kolonu 0,048 Türk lirasına denk gelmektedir.

Kosta Rika Türkiye Saat Farkı

Kosta Rika ile Türkiye arasındaki fark 9 saattir. Türkiye, Kosta Rika’dan 9 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Kosta Rika’da saat 01.00’dir.

Kosta Rika Şehirleri

Kosta Rika, 7 idari bölgeye ve 81 kantona ayrılmıştır. Bu 7 idari bölge sırasıyla; Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José’dir. Nüfusun büyük çoğunluğu başkent San José’de toplanmıştır. Limon, Alajuela, Heredia ve Liberia önemli şehirlerinden bazılarıdır.

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