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        Trinidad ve Tobago nerede, hangi kıtada yer alır? Trinidad ve Tobago başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Karayipler'in en eski yerleşim birimi olan bu ülkeyi Kristof Kolomb keşif gezisinde görmüş ve bu ülkeye "La Isla de la Trinidad" (Kutsal Üçlü Adası) adını vermiştir. Ancak Kolomb adaya ayak basmamıştır. Sonraki yıllarda Avrupalı devletler bölgeye yerleşim sağlamak için birbirleriyle mücadele içine girmiştir. Trinidad ve Tobago nerede, hangi kıtada yer alır? Trinidad ve Tobago başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 01:01
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        Trinidad ve Tobago nerede, hangi kıtada yer alır?
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        1889 yılında Trinidad ve Tobago adaları birleşerek tek bir yönetim altında toplanmıştır. 1962 yılında ise ülke Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Verimli toprakları ve petrol rezervleri ülkeyi ekonomik anlamda kalkındırmaktadır. Trinidad ve Tobago nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Trinidad Ve Tobago Nerede?

        Trinidad ve Tobago, Küçük Antiller'de Grenada'nın güneyinde yer alan bir takımada devletidir. Venezuela’nın kuzeydoğusunda yer alan Trinidad ve Tobago, bir ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir kara parçasıyla sınırı yoktur.

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        Trinidad Ve Tobago Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Trinidad ve Tobago, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Karayip Denizi ile Kuzey Atlas Okyanusu’nun arasında konumlanmıştır.

        Trinidad Ve Tobago Başkenti

        Trinidad ve Tobago’nun başkenti, Trinidad adasında yer alan Port of Spain şehridir. Chaguanas ve San Fernando'dan sonra üçüncü büyük şehirdir. Bir süre Batı Hint Adaları Federasyonu'nun fiili başkenti olarak atanmıştır.

        Trinidad Ve Tobago Bayrağının Anlamı

        Trinidad ve Tobago bayrağında kırmızı, siyah ve beyaz renkler bulunmaktadır. Yeni bir ulus felsefesinin en açık örneğini oluşturan bu bayrakta yer alan her bir rengin anlamı vardır. Bayraktaki siyah renk birliğin temsilidir. Kırmızı renk ise samimiyet ve cesareti, beyaz renk ise adayı çevreleyen denizi ve tüm insanların eşitliğini sembolize etmektedir. Bayrak üzerinde herhangi bir arma ya da sembol yer almamaktadır.

        Trinidad Ve Tobago Nüfusu

        Trinidad ve Tobago’nun 2023 itibariyle nüfusu 1,413,279 olarak belirlenmiştir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 154. basamakta yer almaktadır.

        Trinidad Ve Tobago Para Birimi

        Ülkenin resmi para birimi Trinidad ve Tobago dolarıdır. (TTD) Bir Trinidad ve Tobago doları 3,85 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Trinidad Ve Tobago Türkiye Saat Farkı

        Trinidad ve Tobago ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Trinidad ve Tobago, Türkiye’den 7 saat geridedir. Türkiye’de saat 17.00 iken Trinidad ve Tobago’da saat 10.00’dır.

        Trinidad Ve Tobago Şehirleri

        Trinidad ve Tobago, 9 bölge ve ayrı olarak Tobago bölgesinden oluşmaktadır. Bu dokuz bölge şunlardır: Couva–Tabaquite–Talparo, Diego Martin, Mayaro–Rio Claro, Penal–Debe, Princes Town, San Juan–Laventille, Sangre Grande, Siparia, Tunapuna–Piarco.

        Chaguanas, San Fernando, Port of Spain, Arima, Scarborough, ülkenin önemli yerleşim yerlerinden bazılarıdır.

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