Venezuela nerede, hangi kıtada yer alır? Venezuela başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Bağımsızlık savaşları, devrimler, siyasal çalkantılar… İşte, Venezuela'yı tanımlayan kelimeler. İspanyolların Güney Amerika'daki ilk yerleşim yerlerinden biri de Venezuela'dır. Bu sebeple tarih boyunca halkın egemenliklerini kazanmak için bağımsızlık girişimleri olmuştur. Venezuela nerede, hangi kıtada yer alır? Venezuela başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

Bu bağımsızlık girişimleri 1821 yılında nihayete ermiş ve halk İspanyol sömürgeciliğinden kurtulmuştur. Kurulan Büyük Kolombiya birliğinden 1830 yılında ayrılan Venezuela devleti, bu tarihten itibaren tam bağımsızlığını kazanmıştır. Venezuela nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Venezuela Nerede?

Venezuela Güney Amerika’da yer alan bir ülkedir. Kolombiya, Brezilya, Guyana ve Karayip Denizi ile çevrelenmiştir.

Venezuela Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Venezuela, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Güney Amerika kıtasının kuzeyinde konumlanan ülke, Karayip Denizi’nde birçok ada ve adacığa sahiptir.

Venezuela Başkenti

Venezuela’nın başkenti Karakas şehridir. Başkanlık tipi cumhuriyet ile yönetilen Venezuela, bu yönetim modelini ABD’den almıştır. Ülke 9 bölge, 23 eyalet ve başkent bölgesinden oluşmaktadır. Karakas Büyükşehir Bölgesi’nin tahmini nüfusu yaklaşık 5 milyon kadardır.

Venezuela Bayrağının Anlamı

Venezuela bayrağı üç farklı renkteki yatay şeritlerden oluşur. Bu üç renk aşağıdan yukarı sarı, mavi ve kırmızıdır. Mavi şeridin tam ortasında 8 adet 5 köşeli yıldız bulunur. Bayrak yıllar içinde sürekli değişme gitmiş; son halini ise 2006 yılında almıştır. Mavi renk İspanya’ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesini, sarı altın toprakları, kırmızı ise cesareti temsil eder. Üzerinde yer alan yıldızlar ise ülkenin bağımsızlığında yer alan 7 ili ve Guyana ülkesinin bağımsızlığını sembolize etmektedir. Bayrağın sol üst köşesinde ise hanedanlık arması yer almaktadır.

Venezuela Nüfusu

Venezuela’nın 2023 itibariyle nüfusu 29 milyona yakındır. Venezuela, dünya nüfus sıralamasında 50. sırada yer almaktadır.

Venezuela Para Birimi

Venezuela, mali açıdan yüzü gülmeyen ülkelerden biri. Latin Amerika ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip olan ülkedir. Venezuela bolivarı ülkenin resmi para birimidir. Ne yazık ki Venezuela bolivarı, hiper enflasyon nedeniyle dünyadaki en değersiz para birimlerinin başında gelmektedir.

Venezuela Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Venezuela arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Ülkemiz Venezuela’dan 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Venezuela’da saat 03.00’ü göstermektedir.

Venezuela Şehirleri

Venezuela’nın nüfusu bir milyonun üzerinde beş şehri bulunmaktadır. Başkent, en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan şehirdir. İşte, nüfus yoğunluğuna göre şehir sıralaması: Karakas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay.