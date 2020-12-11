Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Nihat Özdemir'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir.

İzolasyon süreci devam edecek olan Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.