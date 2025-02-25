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        Kadın komutanlar köy köy gezerek KADES'i anlatıyor

        Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, yaz kış demeden geçen yıldan bu yana 158 köye giderek kadınlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:17
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        Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, yaz kış demeden geçen yıldan bu yana 158 köye giderek kadınlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

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        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın komutanlar, kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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        Olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere giden kadın komutanlar, şiddete maruz kalma ihtimali bulunanların rahatlıkla güvenlik güçlerine ulaşabilmesi için geliştirilen KADES programını tanıtıyor.

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        Geçen yıldan bu yana kent merkezinin yanı sıra 158 köye giden komutanlar, kapı kapı gezerek kadınların telefonlarına KADESi indirdi.

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        Soğuk havaya rağmen karlı yolları aşarak Koğuktaş ve Koç köylerine gelen ekipler, burada da kadınların telefonlarına indirdikleri KADES ile ilgili eğitim verdi ve broşür dağıttı.

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        Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aygül Gültekin İçme, KADESin aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirildiğini söyledi.

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        Uygulamayı sadece kadınların telefonlarına yükleyebildiklerini belirten İçme, şunları kaydetti: "KADES uygulaması kadınların şiddete maruz kaldıkları durumlarda daha hızlı yardım alabilmelerini sağlar. Tek bir tuşla yapılan çağrıyla zaman kaybetmeden müdahale edilir. Bu durum da hayati tehlikelerin önüne geçer. Aynı zamanda uygulama, kullanıcının şiddet gördüğü ortamda gizliliğini koruyarak, yardım çağrısının şiddet uygulayan tarafından fark edilmeden yapılmasını sağlar. Kadınlar, KADES uygulamasını şiddet, taciz veya herhangi bir tehlike hissettiklerinde kullanabilir. Kendi güvenliklerinin yanı sıra yakınlarına yönelik şiddet durumlarını bu uygulama üzerinden bildirebilirler."

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        Kadınlara yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal huzur sağlamak için vatandaşın yanında olduklarını ifade eden İçme, "158 köyümüzde kadınlarımızı bilgilendirme faaliyeti icra ettik. Soğuk havada, kara kış demeden kapı kapı dolaşarak kadınlarımızı bilgilendiriyoruz. Kadınlara KADES uygulamasını nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. Telefonlarına bizzat uygulamayı yüklüyoruz, yardımcı oluyoruz" dedi.

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        Telefonuna uygulamayı indiren Rojda Şengel ise "KADES uygulamasını daha önce hiç bilmiyorduk, kadın komutanlarımızın sayesinde öğrendik. Bizi bilgilendirdiler. Soğuk hava ve kar olmasına rağmen kapımıza kadar geldiler. Çok memnunuz. Allah razı olsun" diye konuştu.

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        KADES uygulaması hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Fatma Şengel de "Kadın komutanlarımız sayesinde birçok bilgiye sahip olduk. Önceden köylerimizde kadına şiddet vardı, şimdi devletimiz yanımızda." ifadelerini kullandı.

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