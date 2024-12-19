Köyceğiz'in su depoları yenilendi

Vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz su sağlamak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri içme suyu depolarının bakım onarım ve tadilat işlerine devam ediyor. Son olarak Köyceğiz’de çalışma gerçekleştiren ekipler 8 depoyu yeniledi.

Ekipler çalışmalar kapsamında Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar, Beyobası, Pınar, Çandır, Zeytinalanı, Gelişim, Gürpınar ve Ulucami mahallelerini besleyen toplam 8 su deposunun tadilat ve yenileme işlemlerini tamamladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 23 bin kişiye bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen yıllar içinde sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyu erişimi sağlanmaya devam edileceği vurgulandı.

Bunun yanı sıra küresel iklim krizi nedeniyle azalan su kaynaklarının hayati önem taşıdığı bu günlerde depolarda yapılan tadilat işlemleri sayesinde su kayıplarının da önüne geçildi.