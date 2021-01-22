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HaberlerGündem3. SayfaKöyde korku dolu anlar! Evler küle döndü
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Köyde korku dolu anlar! 3 ev küle döndü

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçeseki Köyü'nde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangını bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. Sokakların dar olması nedeniyle olay yerine girmekte zorlanan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonunda kontrol altına aldığı yangında, can kaybı yaşanmazken evler küle dönerek kullanılmaz hale geldi...

Köyde korku dolu anlar! Evler küle döndü
HABERTURK.COM

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçeseki Köyü'nde çıkan yangında 3 ev küle döndü. Korku dolu anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Ermenek'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeseki Köyü'nde Nebi Pilan isimli vatandaşın evinde gece saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap olan evi tamamen sardı.

Kontrol edilemeyen alevler daha sonra yan tarafta bulunan amca çocukları Yusuf Başkara ve Abdullah Başkara'nın evlerine sıçradı. Üç evi saran alevler çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sokakların dar olması nedeniyle olay yerine girmekte zorlanan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda alevleri kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Köyde yaşayan Tevfik Kanmak isimli bir vatandaş yangın anında yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

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